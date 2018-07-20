MİT kumpasına 6 tutuklama

FETÖ'cü
savcı ve polislerin 7 Şubat 2012'de MİT
Başkanı Hakan Fidan
'ı ifadeye çağırıp tutuklama girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i, emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aralarında gazeteci ve polislerin yer aldığı 6 şüpheli, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardından dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer
, Erol Demirhan, Yurt Atayün ve Kazım Aksoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli 'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.