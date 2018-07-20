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kumpasına 6 tutuklama

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
FETÖ'cü savcı ve polislerin 7 Şubat 2012'de Başkanı 'ı ifadeye çağırıp tutuklama girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i, emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aralarında gazeteci ve polislerin yer aldığı 6 şüpheli, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardından dönemin polis müdürleri , Erol Demirhan, Yurt Atayün ve Kazım Aksoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli 'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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MİT kumpasına 6 tutuklama
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