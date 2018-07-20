OHAL’i kaldıran düzenleme komisyonda

TBMM Adalet Komisyonu
dün terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeyi görüşmek için toplandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk komisyon toplantısında, ilk kez hükümeti temsilen bir bakan yer almadı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü
'nün ilgili bakanlık temsilcileri ve STK'lara yaptığı davetler kapsamında toplantıda yer alabildi. "OHAL
rejimi, istisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir, anayasal bir müessesedir" ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti: "Bugüne kadar OHAL 7 kez uzatıldı. OHAL'in ilanı keyfe-keder bir tercih değil bir zaruret. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çare idi. Son 40 yıldır devletin sinir uçlarına kadar nüfuz eden bir casusluk organizasyonu ve terör örgütünü bünyemizden temizlemek başka türlü mümkün olamazdı." EKONOMİ MORAL BULACAK
OHAL'in kaldırılmasından sonraki yeni dönemde, ekonominin de moral bulacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkeye güveninin artacağını belirten Gül, "OHAL'in sonlanması terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmez. Bu teklifin de olağan döneme geçiş sürecinde, bu amacı sağlamak için hazırlandığı anlaşılmakta. Benzer bir tecrübeyi yaşayan Fransa da olağanüstü dönemden olağan döneme geçişte, terörle mücadele mevzuatını gözden geçirmiş, ihtiyaç duyduğu mekanizmaları olağan döneme yansıtmıştır" diye konuştu. İLK MADDE KABUL EDİLDİ AK Parti
'nin önergeleri ile yasa teklifinde yapılan değişiklikler ise şöyle:
Savaş ve seferberlik halinde yetkili komutanın kovuşturma yapabilmesi için ilgili merciden izin alması ve kendi kanunlarına göre yargılanması gereken kişiler arasına, Jandarma ve Sahil Güvenlik
komutanlıklarındaki general ve amiraller eklendi.
Anayasal düzene karşı suçlar, terör suçları ve MGK'nın devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruba mensubiyet, iltisakı ve irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkartılanların silah ruhsatlarını iptal ederek silahın mülkiyetinin devlete geçirilmesi sağlandı. OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifinin valilere geniş yetki veren ilk maddesi, komisyonda kabul edildi. CHP-HDP İŞBİRLİĞİ AYNEN DEVAM EDİYOR
Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında AK Parti'nin teklifine MHP de destek verdi. CHP ise HDP ile bir blok oluşturup öneriye şiddetle karşı çıktı. İyi Parti temsilcilerinin de düzenlemeyi eleştirdiği görüldü. 'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanında atılacak somut ve kalıcı adımlar AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından kilit öneme sahip" denildi. AA OHAL SONRASI İLK İHRAÇ
OHAL'IN kalkmasının ardından ilk ihraç TSK'dan gerçekleşti. Resmi Gazete
'de yayımlanan ihraçlara göre, karar Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Hakimler OHAL Komisyonu tarafından alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Hava Hâkim Binbaşılar Bayram Ayazma ve Özkan Doğdu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Hâkim Teğmen Mehmet Öztürün'ün, FETÖ ile irtibat veya iltisakları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmalarına karar verildi. ANKARA