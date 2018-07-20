PKK Karadeniz’de sıkıştı

İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK
'nın sözde Karadeniz
Açılım Grubu'nda yaşanan üst düzey kayıplar örgütte paniğe neden oldu. Teröristlerin yaşadığı korku da telsiz konuşmalarına yansıdı.
Mayıs ayında, sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve Velat kod adlı Behçet Avras'ın etkisiz hale getirilmesiyle örgüte psikolojik çöküş yaşatıldı. Terörist Avras'ın Artvin'de 2016'da Kemal Kılıçdaroğlu
'nun içinde konvoyuna saldırı düzenleyen kişi olduğu belirlendi. Teröristler korku psikolojisi ile bölgede 3'erli gruplar halinde gezmeye başladı. Ardından geçtiğimiz günlerde 4 milyon TL ödüllü kırmızı kategorideki sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. Bunların 2017'de Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül ile geçtiğimiz günlerde Giresun'da Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu terör saldırısının talimatını veren ekip olduğu belirtildi.
Köşeye sıkışan ve telsizden yardım talebinde bulunan teröristlerin, hareket kabiliyetinin azaldığı ve bölgeden çıkabilmek için alan aradıkları belirtildi. PKK'nın kaçış güzergâhları tamamen tutuldu. Zor arazi şartlarına rağmen operasyonlara hız verildi. Güvenlik güçleri bir yandan da kırmızı kategoride aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve turuncu listede aranan 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in peşine düştü.