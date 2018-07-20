Şehit babası gibi o da polis oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK
'nın 1993'te düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Gökhan Avcı'nın o gün 2 yaşında olan oğlu Batıkan Avcı da babasının izinden giderek polis oldu. Hain saldırıda annesiyle birlikte yaralandıktan yıllar sonra babasının gibi polis olmaya karar veren Avcı, Bilecik Polis Meslek Yüksekokulu'nda iki yıllık eğitimini tamamlayarak mesleğe adımını attı. Ailesinin de yalnız bırakmadığı Avcı,"Babam bu günleri görse benimle gurur duyardı" derken, o saldırıda yaralanan anne Durkadın Avcı ise "Batıkan 'polis olacağım' diyordu. İçimiz yandığı için biraz polisliğe uzaktım. Sonra üniversiteden gelince 'oğlum arkandayım, git istediğini yap' dedim. İstediğini yaptı. Allah yolunu açık etsin" diyerek duygularını paylaştı.