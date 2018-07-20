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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklaması

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "( elebaşının iadesi) gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz." açıklamasını yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:18
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş FETÖ açıklaması

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'nün iadesi hakkında konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL ELDE EDİLDİ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(FETÖ elebaşının iadesi) gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir. FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir."

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma) Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar."

AKIN İPEK'İN İADESİ

"(Akın İpek'in pasaportuna el konulması) Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız."

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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş FETÖ açıklaması
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