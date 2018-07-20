Son Dakika: FETÖ'nün "izdivaç ablası"na 7 yıl 11 ay hapis

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Son Dakika: 'nün "izdivaç ablası"na 7 yıl 11 ay hapis

Son dakika haberi... Terör örgütü içinde "izdivaç ablası" olduğu ve kullandığı tespit edilen avukat 'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 13:44
Son Dakika: FETÖ'nün izdivaç ablasına 7 yıl 11 ay hapis
Fetullahçı Terör Örgütü () içinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan avukat , 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı.

Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının olduğuna vurgu yapıldı.

7 YIL 11 AY HAPİS YATACAK

Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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