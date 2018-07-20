Son Dakika haberi: Bedelli askerlik için flaş gelişme! Öğrenciler için 28 gün kararı...
Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan bedelli askerlik hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın yararlanacağı bedelli askerlik sürecinde bireyler eğitim birliklerine nasıl dağıtılacak? Bir son dakika gelişmesi de öğrenciler için yaşandı. AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş; öğrencilerin 28 günlük eğitim sürecine ilişkin dikkat çekici ifadelerde bulundu! İşte bedelli askerlik konusundaki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.7.2018 09:14Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:15
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaştırılmak üzere değerlendirilmeye alınan bedelli askerlik konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hali hazırda eğitim hayatlarını devam ettiren öğrenciler de sınav takvimlerini göz önünde bulundurarak temel askerlik eğitiminin tatil dönemlerinde olmasını istiyor. Bu konuyla ilgili bedelli askerlik müjdesini de veren AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş dikkat çekici ifadelerde bulundu. Ayrıca 1.5 milyon kişinin eğitim yerlerine nasıl dağıtılacağı da merak konusu! İşte tüm ayrıntılar...