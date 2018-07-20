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Son Dakika: 'de terör operasyonu

Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinin 'nda sürdürdüğü operasyonda, toprağa gömülü bin dolar, ve kent haritası, Kobani krokisi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:12
Son Dakika: Osmaniye'de terör operasyonu

'de 'nda yürütülen terör operasyonunda, toprağa gömülü bin dolar, Osmaniye ve kent haritası, Kobani (Ayn el-Arap) krokisi ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin Amanos Dağları'nda terör örgütü 'nın faaliyetlerinin önlenmesine, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Açıklamada, ekipler tarafından kent merkezine bağlı Yarpuz köyü kırsalında süren operasyonda toprağa gömülü vaziyette bin dolar, 5 kalaşnikof tüfek mermisi, Osmaniye ve İstanbul kent haritası ile Kobani krokisi, 2 örgüt kıyafeti, tırnak makası, pil, ayna, çakmak ve 5 not defteri ele geçirildiği ifade edildi.

KRİMİNAL DAİRE İNCELEYECEK

Delil niteliği taşıyan malzemelerin bazılarının Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, bulundurulmasında sakıncalı olan malzemelerin ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika: Osmaniye'de terör operasyonu
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