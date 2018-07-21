Giresun’da kaza kurşunu: 1 şehit

Giresun
Doğankent'te terör operasyonu yürüten birlikte bulunan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), terörist sanılarak zırhlı araç
tan açılan ateş sonucu şehit oldu. Doğankent kırsalında devam eden terör operasyonu sırasında ormanlık alanda bulunan Öncebe'nin, bu hareketliliği hedef alan termal kameralı zırhlı araçtan açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi. Şehidin yaptığı son paylaşımda ise, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' ifadelerine yer verdiği görüldü. Şehit Recep Öncebe'nin cenazesi Gaziantep
'in Araban ilçesinde toprağa verildi. Züleyha BAŞKIRAN /
SABAH