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’da kaza kurşunu: 1 şehit

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Giresun’da kaza kurşunu: 1 şehit
Doğankent'te terör operasyonu yürüten birlikte bulunan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), terörist sanılarak tan açılan ateş sonucu şehit oldu. Doğankent kırsalında devam eden terör operasyonu sırasında ormanlık alanda bulunan Öncebe'nin, bu hareketliliği hedef alan termal kameralı zırhlı araçtan açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi. Şehidin yaptığı son paylaşımda ise, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' ifadelerine yer verdiği görüldü. Şehit Recep Öncebe'nin cenazesi 'in Araban ilçesinde toprağa verildi.

Züleyha BAŞKIRAN / SABAH
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Giresun’da kaza kurşunu: 1 şehit
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