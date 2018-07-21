Göçükten 2 işçinin cesedi çıkarıldı

Muğla
'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santral
i'nde önceki gün kazanları besleyen kömür bant sisteminde göçük meydana gelmiş, 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, 2 işçi ise demir yığınlarının altında kalmıştı. Kayıp 2 işçinin bulunması için bölgede, arama köpeklerinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatılmıştı. Denizli
ve Antalya
'dan gönderilen iki arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde yapılan aramada önceki gece önce Seray Şimşek'in (36) cesedine ulaşıldı. Dün sabah saatlerinde ise diğer işçi Sezgin Kılıç'ın (38) cesedi bulundu. İşçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Şimşek'in cenazesi, Cazkırlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek ile beraberindekiler, Şimşek'in ailesine taziyelerini iletti. NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Yatağan Enerji Üretim Santrali'ne ait merkezi kamera sistemindeki kaza öncesi ve sonrasına ait kayıtların incelendiği bildirildi.