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’da yakalanan ’cü çöpçatan çıktı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cü çöpçatan çıktı
'in 'da yakaladığı 'nün sosyal medya uzmanı 'ın; polisler arası evlilik için bir internet sitesi kurduğu, 'Dişikuş' isimli bir de çöpçatan sitesi çalıştırdığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve sosyal medya üzerinden algı operasyonları yürüttüğü tespit edilen Yusuf İnan, Ukrayna'dan getirildiği 'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İnan'ın 2010'da 'polisarkadas.com' isimli bir çöpçatanlık sitesi kurduğu öğrenildi. İnan, böylece örgüt üyeleri arasında 'katalog evlilikler' yapılmasını sağlıyordu. Bu arada 'da yakalanarak yurda getirilen ve FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' olarak nitelendirilen İsa Özdemir de 'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cü çöpçatan çıktı
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