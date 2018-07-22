26 yıllık mağduriyet sonrası Hazinedar yargılanacak

55 yaşındaki İskender Akın'ın İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bir arsası vardı. Bu arsayı 1994 yılında kat karşılığı bina yapılması için Müteahhit Hacı Fazlıoğlu ile anlaştı. Fazlıoğlu inşaat ettiği binayı aradan yıllar geçmesine rağmen teslim etmedi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran aile hakkı olan daireyi 2007 yılında alabildi.

Söz konusu binada usule aykırı olarak otopark, dükkan ve oto yıkama kısımları yapılmıştı. Bununla ilgili belediyeye başvuran Akın ve ailesi bir sonuç elde edemedi. Çünkü, iddiaya göre müteahhit söz konusu bina projesinde usulsüz belge ve evrak ekleyerek projeyi sorunsuz hale getirmiş ve yine iddiaya göre bunu dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a rüşvet vererek yapmıştı.

26 YILLIK MAĞDURİYET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İskender Akın, 26 yıllık mağduriyet yaşadığını ve buna neden olan görevlilerin cezalandırılmasını istedi. Akın'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu inşaat ile alakalı 4483 sayılı Kanunun uyarınca Belediye Başkan ve diğer belediye görevlileri hakkında ön inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası Danıştay tarafından görevliler hakkında soruşturma izni verildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mayıs günü s��z konusu binada inceleme yapıldı ve 1. bodrum kattaki dükkânın daire haline getirildiği ve dükkan deposu ile sığınak kısmının dışından rampa yapılarak garaj haline getirildiği, çatı arasının çatı kaldırılarak çatı katı haline dönüştürüldüğü tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI YARGILANACAK

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Murat Hazinedar'ın ifadesine başvuruldu. Hazinedar, Beşiktaş İlçesinin nüfusunun kalabalık olup, yetkilerin devredilmiş olduğu imar aykırılıkları süreçlerini anında takip etmelerinin söz konusu olmadığı, kaçak olduğu iddia edilen yerin küçük bir yer olduğu imar yasasına aykırı olmadığını kaydetti. Soruşturma sonunda Beşiktaş İmar ve şehircilik müdürü ve belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, Danıştay 1. Dairesi'nce verilen soruşturma iznine yer verilirken, bilirkişi raporuna göre ruhsata aykırı yerin yıkımının uzun süredir yıkılmamış bulunması nedeniyle olayda kasıt unsuru olduğu kaydedildi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.