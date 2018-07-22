‘Amacımız tüm aile ve toplumun refahı’

Kadın
ve Demokrasi Derneği (KADEM
) 1. Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştirildi.
Kurula Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, AK Parti Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu
, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan
Bayraktar ve KADEM Türkiye temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Bayraktar, "Kadınların sorunları demek bir tarafta adını koymak anlamında bir gereklilik iken, bir yandan da toplumun geri kalanı olan erkeklere ulaşmayı zorlaştıran bir durum. Erkeklerin kendilerine ait hissetmediği bir alanda çalışmak ise kaynaklara erişiminizin zor olmasının yanı sıra lobi anlamında da elinizin zayıf olması anlamına geliyor. Halbuki kadın konusu sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendirir" dedi. Bayraktar konuşmasında şunları söyledi:
Eğitim alamayan bir kız, anne olduğunda, bu onun oğullarının eğitimi üzerinde de belirleyici olacaktır. Bir kadın tacize uğradığında aslında tacize uğrayan bir kadından değil, bir kadını taciz eden bir erkekten bahsediyoruzdur. Dolayısıyla bu başta erkekleri ilgilendiren bir konudur. Vakalar illa mağduriyet üzerinden okunacaksa, tacize uğrayan kadının babası, eşi, erkek kardeşi de mağdurdur. Erkeklerin kadınların sorunlarına duyarsız kalmaları mazeret kabul etmez.
Kadın erkek ayırımı yapmadan herkese sesleniyoruz. Nihayetinde amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı. Bu uğurda çalışan, yönetim kurulumuz, idari birimlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımız, gücümüze güç katan tüm temsilciliklerimiz ve tüm gönüllülerimiz ile beraber büyük bir aile olmak umut verici. Kadınların, giyim kuşam tarzından etnik kimliğine ötekileştirilmelere tabi tutulduğu bir Türkiye'den, kimsenin giyim tarzına, yaşam biçimine, aidiyetlerine bakılmaksızın çoğulcu bir yaklaşımla buluşabildiği bir topluluğu temsil eder hale geldik.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görev süresince ortak akılla çalışacağını belirterek, "Çeşitli çalıştay, seminerlerle ve programlarla bütün sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini almaya devam edeceğiz. Ne yapacaksak ortak akıl ve birlikte başarma, biz olma bilinciyle yapacağız" dedi. KADEM'İN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Dr. H. Şule Albayrak
Hüsna Hamiyet Bayram
Özgül Özkan Yavuz
Av. Derya Yanık
Dr. Fatmanur Altun
Av. Betül Altınsoy Yanılmaz
Sevim Zehra Can Kaya