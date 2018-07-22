Erdoğan 5 bakanlığa 13 bakan yardımcısı atadı

Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıklarının bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete
'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın baş danışmanı, "Asrın güreşçisi" unvanlı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya
ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı oldu. Eski Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan ve eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, eski Karayolları Genel Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı Enver İskurt ve 26. Dönem AK Parti
Milletvekili Selim Dursun ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcılığına getirildi. ADALET BAKANLIĞI'NA DÖRT YARDIMCI ATANDI
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'nin ilk Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasından sonra üst kademelere atamalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı
bakan yardımcılıklarına eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, eski Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, 26. dönem AK Parti milletvekilleri Yıldız Seferinoğlu ve Hilmi Bilgin atandı.