İmamların kara kutuları iade dosyasına girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "15 Temmuz
'a ait çok önemli delil" sözleriyle açıkladığı belgeler arasında, darbenin sivil imamları Kemal Batmaz
ile Hakan Çiçek
'in "kara kutu
ları" niteliğindeki dijital materyallerden elde edilen tespitler yer aldı. ABD makamlarına gönderilen 8'inci iade dosyasının içindeki 133 sayfalık dijital veriler raporunda, sivil imam Hakan Çiçek'e ait cep telefonundan FETÖ elebaşının yanındaki kişilere çektiği mesajlar ilk sırada bulunuyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan mesajlarda Çiçek'in, 15 Temmuz'un en kritik saatlerinde Gülen'e ulaşmaya çalıştığı, yanındaki kişiye telefonu ona vermesi için ısrarcı olduğu görülüyordu. Çiçek'in bu ısrarını, "Abi bozun namazı", "Çok acil ver (telefonu) kendine" ve "Ölüm kalım" gibi mesajlarla gösterdiği de kamuoyuna yansımıştı. Darbeci sivil imam Kemal Batmaz'ın cep telefonu incelemesinden elde edilen delile göre ise Batmaz, 15 Temmuz saat 17:26'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin konumunu inceledi, internet sitesini de ziyaret etti.