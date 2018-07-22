Türkiye istedi gözaltına alındı

İngiltere Kraliyet Başsavcılığı, FETÖ
"çatı davası"nın firari sanığı Akın İpek
'in 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirdi. 23 MAYIS'TA ALINDI
İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı. Başsavcılığın yazılı bilgilendirmesine göre, İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye
'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarıldı. KEFALETLE SERBEST
Mahkeme, 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu. İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7/24 açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylülde yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.