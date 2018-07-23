CHP’de taktik savaşları

24 Haziran
seçimlerinin ardından Muharrem İnce
'nin etrafında birleşen muhaliflerin olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle genel merkezle muhalifler arasında taktik savaşı yaşanıyor. HEDEF 700 İMZAYA ULAŞMAK
Geçen hafta sonuna kadar kurultayın toplanabilmesi için gerekli imza sayısına ulaşacaklarını ve bu hafta da genel merkeze sunacaklarını açıklayan muhalifler, genel merkezin, ellerindeki gerçek imza sayısını görmek üzere yaptığı 'imzaları genel merkeze sunun gereği yapılacak' hamlesine olumsuz yanıt verdi.
604 imza toplandığını açıklayan muhalifler genel merkezin bu hamlesine karşılık hem hedef büyüttü hem de imzaların genel merkeze sunulmasında tüzükte öngörülen 15 günlük sürenin tamamını kullanma kararı aldı. Bu hafta içinde de noter onaylı imza kampanyasını sürdürecek olan muhalifler 700 imzaya ulaşmayı hedefliyor.
Muhaliflere göre bin 245, genel merkeze göre bin 266 delegesi bulunan CHP
'de, kurultay için 634 imza gerektiğini ve şu ana kadar 604 rakamına ulaştıklarını duyuran muhalifler, 15 günlük sürenin tamamını kullanıp 700 imzaya ulaşmayı hedefliyor. Böylece genel merkezin her türlü hamlesini boşa çıkarmayı amaçlıyor. KORKU DAĞLARI SARDI
Olağanüstü kurultay taleplerine
karşılık başından
bu yana oyalama taktiği
izleyen genel merkezin
son hamlelerine
ise Muharrem İnce'ye
yakınlığıyla bilinen
Bolu Milletvekili Tanju
Özcan'dan tepki geldi:
"Korku dağları sarmış
hak hukuk adalet diyeceksin.
Tüzüğün verdiği
imkanı kullanarak
Kurultay iradesini
ortaya koyan delegeye
baskı yapıp, hatta tehdit
edeceksin. İşte tam
da bu nedenlerle değişim
diyoruz."