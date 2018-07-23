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’de taktik savaşları

Kurultay için gerekli 634 imzadan 604’üne ulaştıklarını duyuran muhalifler, 15 günlük sürede 700 imzayı hedefliyor. Amaç, genel merkezin her türlü hamlesini boşa çıkarmak

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
CHP’de taktik savaşları
24 Haziran seçimlerinin ardından 'nin etrafında birleşen muhaliflerin olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle genel merkezle muhalifler arasında taktik savaşı yaşanıyor.

HEDEF 700 İMZAYA ULAŞMAK
Geçen hafta sonuna kadar kurultayın toplanabilmesi için gerekli imza sayısına ulaşacaklarını ve bu hafta da genel merkeze sunacaklarını açıklayan muhalifler, genel merkezin, ellerindeki gerçek imza sayısını görmek üzere yaptığı 'imzaları genel merkeze sunun gereği yapılacak' hamlesine olumsuz yanıt verdi.
604 imza toplandığını açıklayan muhalifler genel merkezin bu hamlesine karşılık hem hedef büyüttü hem de imzaların genel merkeze sunulmasında tüzükte öngörülen 15 günlük sürenin tamamını kullanma kararı aldı. Bu hafta içinde de noter onaylı imza kampanyasını sürdürecek olan muhalifler 700 imzaya ulaşmayı hedefliyor.
Muhaliflere göre bin 245, genel merkeze göre bin 266 delegesi bulunan 'de, kurultay için 634 imza gerektiğini ve şu ana kadar 604 rakamına ulaştıklarını duyuran muhalifler, 15 günlük sürenin tamamını kullanıp 700 imzaya ulaşmayı hedefliyor. Böylece genel merkezin her türlü hamlesini boşa çıkarmayı amaçlıyor.

KORKU DAĞLARI SARDI
Olağanüstü kurultay taleplerine karşılık başından bu yana oyalama taktiği izleyen genel merkezin son hamlelerine ise Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan tepki geldi: "Korku dağları sarmış hak hukuk adalet diyeceksin. Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz."
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CHP’de taktik savaşları
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