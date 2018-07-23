İşte MİT kumpasının kronolojisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 7 Şubat MİT
komplosu dosyasında, kumpasa milat olarak 29 Ocak 2009'da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Davos'ta yaptığı 'One Minute
' çıkışı gösterildi. İşte kumpasa kadar yaşanan o gelişmeler: Ocak Şubat 2010:
Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcıısı ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı. 24 Mayıs 2010 :
Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı'na getirildi. 31 Mayıs 2010:
İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı. 6 Haziran 2011:
PKK elebaşı Abdullah Öcalan barış konseyleri kurma konusunda dönemin hükümetiyle anlaştıklarını açıkladı. 14 Temmuz 2011:
PKK Silvan saldırısını gerçekleştirdi. 13 Eylül 2011:
Recep Tayyip Erdoğan ameliyat oldu. 25-26 Kasım 2011:
Erdoğan'ın ofisine dinleme cihazı konuldu. 13 Ocak 2012:
Polis, Diyarbakır BDP binasında Oslo ses kayıtlarını ele geçirdi. 7 şubat 2012:
İstihbarat görevlileri, KCK soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.