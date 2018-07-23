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İşte kumpasının kronolojisi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
İşte MİT kumpasının kronolojisi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 7 Şubat komplosu dosyasında, kumpasa milat olarak 29 Ocak 2009'da o dönem Başbakan olan 'ın Davos'ta yaptığı '' çıkışı gösterildi. İşte kumpasa kadar yaşanan o gelişmeler:
Ocak Şubat 2010: Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcıısı ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı.
24 Mayıs 2010 : Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı'na getirildi.
31 Mayıs 2010: İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı.
6 Haziran 2011: PKK elebaşı Abdullah Öcalan barış konseyleri kurma konusunda dönemin hükümetiyle anlaştıklarını açıkladı.
14 Temmuz 2011: PKK Silvan saldırısını gerçekleştirdi.
13 Eylül 2011: Recep Tayyip Erdoğan ameliyat oldu.
25-26 Kasım 2011: Erdoğan'ın ofisine dinleme cihazı konuldu.
13 Ocak 2012: Polis, Diyarbakır BDP binasında Oslo ses kayıtlarını ele geçirdi.
7 şubat 2012: İstihbarat görevlileri, KCK soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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İşte MİT kumpasının kronolojisi
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