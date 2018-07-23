İyi Parti de karıştı Akşener aday değil

24 Haziran
seçimlerinde umduğunu bulmayan muhalefette bir çatlak da İyi Parti
'de yaşandı. İyi Parti olağanüstü kongreye gitme kararı alırken, Genel Başkan Meral Akşener
aday olmayacağını açıkladı. Afyonkarahisar'da düzenlenen İyi Parti 1. Çalıştayı'nın son gününde yapılan kapalı oturumda, partililer seçim başarısızlığının milletvekili aday listelerinden, izlenen politikalar ve alınan yanlış kararlardan kaynaklandığı eleştirisini dile getirdi. Partililerin tartışmasında tansiyonun yükselmesi üzerine, Akşener'in konuşmasının sonunda olağanüstü kongre çağrısı yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine İyi Parti bir ay içinde seçimli kurultaya gitme kararı aldı. Akşener, Twitter hesabından "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu arada olaylı geçen çalıştayda, İzmir 5. sıra adayı gösterilmesi üzerine Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Osman Ertürk Özel'e fiziksel saldırıda bulunuldu.