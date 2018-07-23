Mersin'de aranan 49 şüpheli yakalandı

Mersin
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç ve suçlulara yönelik operasyon düzenlendi. 7 Temmuz ve 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık, uyuşturucu
madde ticareti, yağma hırsızlık ve yaralama suçlarına karışan 49 kişi yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerle birlikte, 2 bin 893 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği , 75 gram metafetamin, 45 gram esrar, 5 gram eroin, 1 gram shunk ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sının haklarında kesinleşmiş 11 yıl ve aralıklarla hapis cezası olduğu bildirildi.