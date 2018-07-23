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'nda 1 kişi ajanlıktan tutuklandı

’na (Roskosmos) bağlı ana enstitü olan Merkezi Makine İmalatı Araştırma Enstitüsü’nde yapılan soruşturma sonucu 1 kişi ajanlık suçlamasıyla tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:21
Rusya Federal Uzay Ajansı'nda 1 kişi ajanlıktan tutuklandı

'na (Roskosmos) bağlı ana enstitü olan Merkezi Makine İmalatı Araştırma Enstitüsü'nde, yurtdışına bilgi sızdırıldığı iddiaları nedeniyle arama yapılmıştı.

Yapılan operasyonda Roskosmos Araştırma ve Analiz Merkezi Müdürü Dmitry Payson başta olmak üzere birçok çalışanın evinde ve ofisinde arama yapılmıştı.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, Roskosmos çalışanı Viktor Kudryavtsev'in tutuklandığı, Roskosmos Araştırma ve Analiz Merkezi Müdürü Dmitry Payson'ın ise dava ile ilgili tanık olarak ifade vereceği öğrenildi.

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Rusya Federal Uzay Ajansı'nda 1 kişi ajanlıktan tutuklandı
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