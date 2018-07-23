Rusya Federal Uzay Ajansı'nda 1 kişi ajanlıktan tutuklandı

Rusya Federal Uzay Ajansı'na (Roskosmos) bağlı ana enstitü olan Merkezi Makine İmalatı Araştırma Enstitüsü'nde, yurtdışına bilgi sızdırıldığı iddiaları nedeniyle arama yapılmıştı.

Yapılan operasyonda Roskosmos Araştırma ve Analiz Merkezi Müdürü Dmitry Payson başta olmak üzere birçok çalışanın evinde ve ofisinde arama yapılmıştı.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, Roskosmos çalışanı Viktor Kudryavtsev'in tutuklandığı, Roskosmos Araştırma ve Analiz Merkezi Müdürü Dmitry Payson'ın ise dava ile ilgili tanık olarak ifade vereceği öğrenildi.