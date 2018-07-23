Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Şehit güvenlik korucusu için 'de tören

'nin Şemdinli ilçesi Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafından bölgesinden 'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu, evli ve 5 çocuk babası için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:11
Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Şemdinli ilçesi Derecik Beldesinin Balkaya Dağları Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki bölgesinden dün öğle saatlerinde 'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik korucusu (46) şehit oldu, 2 sözleşmeli er ile bir güvenlik korucusu da yaralandı. Şehit güvenlik korucusu Demirbaş için bugün Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Dağ ve Komanto Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker, güvenlik korucuları ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit güvenlik korucusu Demirbaş'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit güvenlik korucusunun özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından şehit Demirbaş'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere konularak memleketi Şemdinli ilçesinin Ortaklar köyüne uğurlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN