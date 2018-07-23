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Son Dakika: Sahte kimlikle yakalanan 'cü tutuklandı

Son dakika haberi... 'ın Posof ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan zanlısı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:05
Son Dakika: Sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

'ın Posof ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik yapılan operasyonunda sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan zanlı Ardahan'ın Posof ilçesinde tespit edildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonla adlı şüpheli gözaltına alandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Ardahan Adliyesinde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Baylan "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapısında yer alan Mehmet Baylan'ın üzerinde H.T. isminde sahte kimlik ve ehliyet çıktı.

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Son Dakika: Sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
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