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sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? - YKS sınav sonuçları 2018 tarihi açıkladı!

2 milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süre hazırlanarak heyecanla beklediği bu önemli sınav geride kaldı. Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin şimdi ise gözü kulağı ’den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ‘ sonuçları ne zaman açıklanacak’ cevabı en çok araştırılan konuların başında yer alırken beklenen tarih belli oldu. 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen YKS sonuçları için ÖSYM duyuru yaptı. Peki 2018 YKS sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? ÖSYM giriş ile hemen sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:59
YKS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? - ÖSYM YKS sınav sonuçları 2018 tarihi açıkladı!

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık iki milyonu aşkın aday katılım sağladı. Sınavın hemen ardından ' sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlamıştı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran adayların merakla beklediği bu sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile YKS sonuçları için tarih verdi. 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen bu önemli sınav sonrası adayların gözü kulağı sonuçlara çevrildi.

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YKS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? - ÖSYM YKS sınav sonuçları 2018 tarihi açıkladı!
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