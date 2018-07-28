YKS sonuçları 2018 ne zaman hangi gün açıklanacak? - ÖSYM'den YKS sınav sonuçları ile ilgili duyuru!

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık iki milyonu aşkın aday katılım sağladı. Sınavın hemen ardından 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlamıştı. ÖSYM, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran adayların merakla beklediği bu sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile YKS sonuçları için tarih verdi. 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen bu önemli sınav sonrası adayların gözü kulağı sonuçlara çevrildi.