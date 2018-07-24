OHAL'i kaldıran yasa resmen çıktı

Kabul edilen önergeye göre; Anayasa Mahkemesi
'nde (AYM
) görülen hak ihlalleri ile ilgili bireysel başvuruların, Tazminat Komisyonu'na başvurmalarının yolu açıldı. AYM gündeminde bulunan çok sayıda dosya için, komisyona girilmesi ve yüksek mahkemenin iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
TEKLİF İÇERİĞİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR BULUNUYOR
Kabul edilen yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
Kamu düzeni bozulması ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması halinde 15 gün süreyle belli yerlere giriş ve çıkışları belli kişilere yasaklayabilecek. Toplantıları ve gösterileri kısıtlayabilecek, silah taşınmasını yasaklayabilecek. Terör suçlarında gözaltı süreleri 3 yıl süre ile 12 güne kadar çıkartılabilecek. 3 yıl süre ile FETÖ
başta olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı ya da ilintisi bulunanlar ilgili bakanın onayı ile ihraç edilecek. Asker, polis ve diplomatlardan mahkeme ya da OHAL
Komisyonu kararı ile göreve dönenlerin bazıları, eski görevlerine atanmayabilecek. Bunların istihdam edileceği araştırma merkezleri kurulacak.