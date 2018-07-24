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nı aşınca panik yaşandı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Ses duvarını aşınca panik yaşandı
'da dün saat 15.00 sıralarında yaşanan sonik patlama, büyük paniğe yol açtı. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatı doğrultusunda modernizasyon eğitim uçuşları kapsamında TAİ'den kalkan bir F16 uçağı, 30 bin fitte uçuş yapınca nı aştı. Ardından pilot ses hızını aştığı için sonik patlama meydana geldi. Normal şartlarda şehir merkezlerinde bu kadar yüksek uçuş yapmaları yasak olan ancak alınan özel izinle söz konusu uçuşu gerçekleştiren F16'nın neden olduğu olay ve pilotu ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, TAİ'deki üsde inceleme yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dâhilinde gerçekleşen test uçuşu sonrasında yaşanan olayla ilgili F-16 pilotunun ifadesi alınacak. Açıklama yapan , patlamanın test uçuşu sırasında yaşanan bir kaza olduğunu söyledi.
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Ses duvarını aşınca panik yaşandı
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