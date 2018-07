Askerliğe yeni sistem

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Yahudi Devleti Yasası'nı onaylayan İsrail 'e sert bir tepki göstererek "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" dedi. Erdoğan askerlikle ilgili olarak da "Bedelli'ye ihtiyaç duyulmayacak bir sistem için çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında şu mesajları verdi:Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde, biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum, askerlik meselesini yeni ve daha köklü anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız.Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleleri, sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlüler eliyle yapma imkânı kalmadığı açıktır. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.Hudutlarımızın dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecektir. Devletimiz ve milletimiz için beka meselemiz olarak gördüğümüz bu konuda hiç kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Türkiye'ye yönelik böylesine büyük ve açık bir tehdide rağmen teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne geleni vurarak, yaralayarak, öldürerek, kadınları yerlerde sürükleyerek, insanların evlerini başına yıkarak, Filistinlileri yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor. Karşımızda kendi tanımladığı bir topluluk dışında hiç kimsenin hakkını, hukukunu hatta varlığını tanımayan bir devlet var. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır.Bugün yaşananlara susanlar, yarın yaşanacak daha büyük acıların, dökülecek kanların müsebbipleri olacaktır. İslam dünyasını, Hıristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle, olağanüstü kongreleriyle uğraşabilirler. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet, eser, dertlerine derman olmayı bekliyor. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza teveccüh gösteren 26 milyon 330 bin, Meclis'te partimizi tercih eden 21 milyon 338 bin vatandaşımıza borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almaz, eksiklerimizi ve hatalarımızı düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Bugüne kadar milletimizle birlikte yol yürüdüğümüz, hep onunla beraber hareket ettiğimiz için daima zirvede kaldık.Şunu unutmayın, şahsım başta olmak üzere hiçbirimiz layüsel (sorumsuz) değiliz. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeyi bilmeliyiz. Milletimize hesap vereceğimizin bilinci ile geçirdiğimiz her an, kendimizin de ülkemizin de faydasınadır. Mahalli seçimlere işte bu anlayışla hazırlanmak zorundayız. Kimsenin bulunduğu makamları, ilanihaye kalacakları bir makam olarak kabul etmemesi gerekir. Bunun için de yerel yönetim seçimlerinde bu hassasiyeti kimse gözünden kaçırmasın. Bilmelidir ki bu partinin yetkili kurulları bu konuda bir karar veriyorsa ve o da bir dava adamıysa o da arazide çalışmaya başlar.Gururların gerçek sahibi olan Allah'tır. Bunu başaramazsak o zaman da tokadı ilahi gelir ve verilen makamlar tek tek geri alınır. Bu bakımdan geçtiğimiz yıl milletimizin sesine kulak vererek ilk adımları atmıştık. 2019 Mart'ı için de yine milletimizin sesine kulak verecek, kimlerin devam edeceğini, kimlerin değişeceğini belirleyeceğiz. Elbette ki ehliyet, liyakat... Bunlar bizim için bu tür görevleri belirlemede öncelikli niteliklerdir. Önümüzde 7 aylık bir süreç var. Meclis'in tatile girmesiyle bütün arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar. Dolayısıyla seçim bölgelerinde martın hazırlıklarına başlamış olacağız. Bizim için durmak yok.Malazgirt'te inşallah yeniden Alparslan'ın o maneviyatıyla buluşacağız. Teşkilatımız bu konuda her türlü hazırlığı yapıyor. Elbirliği içinde Türkiye'yi büyütmek için çalışacağız. Rabbimizin inayeti, milletimizin desteğiyle inşallah bunu da başaracağız.Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlikteki 21 günlük zorunlu temel eğitimin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak "Tartışılır bir şey yok. 21'den aşağı düşme yok. 28 malum 21'e düşürüldü. Ayrıca süre olarak da yaş noktasında asgari 25 yaş ama azamisi 38 olarak ifade edilmişti. Şimdi 38'i kaldırıyoruz, önü açık" dedi. Bakaya olayını da tamamen kaldırmak istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Orada da öyle bir sınır olmayacak. Ödemesini yapanlar da çürük noktasında da böyle bir engelle karşı karşıya olunmayacak" diye konuştu. Erdoğan, zorunlu askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağına ilişkin de "O konuda şu andaki mevcut durum aynen devam ediyor. Bu konularla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekenleri yapıyor" ifadelerini kullandı.(ABD Kongresi'nin uçakları vermemeye yönelik tasarıyı onaylaması) "Bu konu biliyorsunuz, tamamıyla ABD Başkanı'nın tasarrufunda olan bir şeydir. Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde yazılı olarak yaptığı açıklamasını da bize gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz şu ana kadar 900 milyon dolar ödeme yaptık. İki tanesinin teslimatı da orada bize yapıldı. Şimdi orada bizim pilotlarımız eğitim uçuşlarını da yapıyorlar. Bu noktada herhangi bir endişe taşımıyoruz."BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşme sırasında Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı. TBMM Grup Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'e sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, 2 lider ülkeler arası işbirliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.