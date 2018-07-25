Öğrencilerinizle göz göze gelin

Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni dün gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilgisayar kurası ile yapıldı. Törende konuşan Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devletin atadığı resmi kişi olacaksınız. Öğrencilerinizi ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz" dedi.
FEDAKÂRLIK
21'inci yüzyılın beklentisine cevap vermenin önemini vurgulayan Selçuk, "Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik fedakarlık mesleği. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum. Sİzin yerinizde olmayı çok isterdim. Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir" diye konuştu. Konuşmanın ardından kura çekimine geçildi. Selçuk, atama için rastgele sayıları öğretmen adayları ve onların ailelerinin söylemelerini isterken atamayı gerçekleştirecek düğmeye ise bir öğretmen adayının babası bastı. En fazla atama Şanlıurfa
'ya yapıldı. Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salonda büyük alkış ve sevinç çığlıkları koptu. Kimi öğretmenler yanlarında gelen ailelerine sarılıp ağlarken kimi öğretmenler de gözyaşları içinde yakınlarını arayarak müjdeli haberi verdi.