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Son Dakika: 'ndan açıklaması

Son dakika haberi... :"18/07/2018 tarihinde uygulaması sona erdiğinden, İçileri Bakanlığınca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır. "

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 12:53
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan OHAL açıklaması

, 18 Temmuz tarihinde uygulaması sona erdiğinden, valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığını açıkladı.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120'nci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatılarak, "Bu çerçevede; 08.03.1984 tarihli 18335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında olağanüstü hal (OHAL) büroları kurulmuştu. 18 Temmuz 2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığınca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır" denildi.

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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan OHAL açıklaması
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