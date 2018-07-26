Aday değilim

İyi Parti
'nin olaylı geçen Afyon Çalıştayı'nda Genel Başkan Meral Akşener
'in olağanüstü kurultay kararı alıp tekrar aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte başlayan kargaşa derinleşerek devam ediyor. Başkanlık Divanı üyelerinin ve milletvekillerinin "Akşener'i tam mutabakatla tekrar aday göstereceğiz" açıklamasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" diyerek Genel Başkanlık defterini kapattığını açıkladı.
AKŞENER 'YOKUM' DEDİ
Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
BİR SENEYİ DOLDURAMADI
Meral Akşener "Cumhurbaşkanı olacağım" sloganıyla çıktığı yolda 24 Haziran
seçimlerinde yüzde 7.29 oranında oy alıp partisinin yaklaşık 3 puan gerisinde kalmıştı. Akşener'in önümüzdeki ay Genel Başkanlık görevinden ayrılmasıyla birlikte İyi Parti Genel Başkanlığı serüveni de 1 yılını doldurmadan noktalaması bekleniyor.
BÜYÜK UMUTLA YOLA ÇIKMIŞTI
İYI PARTI Genel Başkanı Meral Akşener "Cumhurbaşkanı olacağım" sloganıyla çıktığı 24 Haziran seçimlerinde yüzde 7.29 oy alıp partisinin yaklaşık 3 puan gerisinde kalmış, eleştirilerin hedef olmuştu. Akşener'in önümüzdeki ay Genel Başkanlık görevinden ayrılmasıyla birlikte İyi Parti Genel Başkanlığı serüveni de 1 yılını doldurmadan noktalanmış olacak. Akşener, son olarak partisinin Afyonkarahisar
'da yapılan 1. Çalıştayı'nda Milletvekili listeleri ve 24 Haziran seçim sonuçları üzerinden ağır biçimde eleştirildi. Yumruk yumruğa kavga haberlerinin basına yansıdığı olaylı çalıştayda Akşener "Görevi bırakacağım" diyerek olağanüstü kurultay kararı aldı kan aday olmayacağını açıkladı.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 12 AĞUSTOS'TA
MERAL Akşener'in "olağanüstü kurultaya gideceğiz ve tekrar aday olmayacağım" açıklamasının ardından hareketli günler yaşayan İyi Parti'de olağanüstü kurultay tarihi netleşti. 12 Ağustos Pazar günü olarak belirlenen olağanüstü kurultay Ankara
'da ATO Congresium'da yapılacak. Kurultayda hangi ismin aday olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kurultay'da aday olmamasına karşın Akşener de bir konuşma yapacak