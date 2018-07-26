Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Şu an da gerek büyükelçiler gerek siz misafirlerle birlikte olduğum için farklı heyecan hissediyorum. Bugün büyükelçiliğimizi resmen açıyoruz. Bizleri bugünde yalnız bırakmayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son zamanlarda Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmek için çaba sarfediyoruz. Bilhassa Afrika'daki temsilciliklerimizde büyük bir mesafe kaydettik. Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli."

Büyükelçilik sayılarımız yanında, TİKA, Anadolu Ajansı ve THY gibi kurumlarımızla Afrika'daki varlığımızla daha da artıyoruz. Türkiye dünyanın en yaygın 6. diplomatik temsilcilik konumuna sahip bir ülkedir.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN YAYGIN 6. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK KONUMUNDADIR"

"Büyükelçilik sayılarımız yanında, TİKA, Anadolu Ajansı ve THY gibi kurumlarımızla Afrika'daki varlığımızla daha da artıyoruz. Türkiye dünyanın en yaygın 6. diplomatik temsilcilik konumuna sahip bir ülkedir. Türkiye-Güney Afrika münasebetlerinin bu seviyelere ulaşmasında sivil toplum kuruluşlarımızın emeği asla yok sayılamaz. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Sizler uzakları bize yakın kıldınız."

Başkan Erdoğan: FETÖ kalleş bir yapıdır

"İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

"Ticaretten yatırıma, güvenlikten enerjie iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. İş birliğimizi çok daha fazla geliştirmek istiyoruz. Yoğun görüşmelerimiz olacak. Ve bu görüşmelerle yarının inşasını gerçekleştireceğiz. Ekonomi başta olmak üzere buradaki zirvede birçok konuyu ele alacağız. Yeni aktörlerin sahneye çıktığı bu süreçte işbirliğimizi geliştirmek için neler yapmamız gerekenleri tartışacağız."

"DEAŞ NEYSE FETÖ ODUR"

"Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır.". Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir. " dedi.

"BU ÖRGÜT ZEHRİNİ ZERKEDEN KİRLİ, KALLEŞ BİR YAPIDIR"

"FETÖ'ye karşı mücadelemiz devam ediyor. FETÖ'nün Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismarına göz yumamayız. Bu örgüt zehrini zerkeden kirli, kalleş bir yapıdır. G. Afrika'da da FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edeceğiz. Son FETÖ'cü yakalanana kadar Afrika ülkelerine olan desteğimiz devam edecek."

Başkan Erdoğan Johannesburg'ta önemli açıklamalarda bulundu