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ve SİHA'ların etkinliği ile artacak

Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği mobil canlı yayın yazılımı , güvenlik güçleri tarafından sahada aktif kullanıma hazır hale getirildi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 10:00
İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak

TSK'DA BİR İLK

Güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabiliyeti anlamında önemli katkılar sunan insansız hava araçları () ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkinliği yeni teknolojilerle artırılıyor.

Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği mobil canlı yayın yazılımı , ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda tanıtıldı. Tatbikatta Bayraktar TB2'den gelen canlı yayın görüntülerinin fuar alanında bulunan katılımcılar tarafından mobil cihazlar üzerinden izlenebilmesini sağlayan Kuzgun, güvenlik güçleri tarafından sahada aktif olarak kullanıma hazır hale getirildi.

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İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak
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