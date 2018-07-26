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İşte ‘kedicikler’in ölüm oyuncakları

örgütünün adreslerinde 20 tüfek, 70 tabanca, 17 bin mermi ele geçirildi. Adnan Oktar’ın villasında bulunan el yazması Tevrat ise Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
İşte ‘kedicikler’in ölüm oyuncakları
Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve suç unsurları Emniyet'inde sergilendi. Oktar'ın İstahbul-Çengelköy'deki villasında ulaşılan el yazması Tevrat ise İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PARAVAN KUYUMCULAR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ncü çökertilen ve Adnan Oktar dahil 169 üyesi tutuklanan örgüte yönelik eşzamanlı operasyonların düzenlendiği adreslerde ele geçirilen malzemeler ve diğer suç unsurları, 'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polis, 17'si ruhsatlı, 5'i ruhsatsız toplan 23 tüfek, 65'i ruhsatlı 5'i ruhsatsız 70 tabanca, 7 polis telsizi, kuru sıkı ve havalı tabancalar, 17 bin mermi, 298 şarjör ele geçirildiğini açıkladı. Örgütün, kuyumcu şirketleri paravan kullanarak bu silahları temin ettiği, bazı silahları da usülsüz evrakla satın aldığı ifade edildi.
Adnan Oktar'ın Üsküdar Çengelköy'deki villasına yapılan baskında el konulan tarihi el yazması Tevrat ise İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tevrat, hazırlanacak raporun ardından belirlenecek bir müzede sergilenecek. Adreslerde ele geçirilen tabloların incelemesi de devam ediyor.
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İşte ‘kedicikler’in ölüm oyuncakları
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