CHP'de sular durulmuyor. CHP'de olağanüstü kurultay için bir yandan imzalar toplanırken bir yandan da önemli mesajlar art arda geliyor.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" açıklamasını yaptı.

CHP kurultaya gidiyor... Muharrem İnce'den flaş mesaj

Ayrıntılar geliyor...