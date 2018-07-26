Soru hırsızlarına 18 ilde 34 gözaltı

FETÖ
'nün 2011'de polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularını çalarak, Emniyet'teki kritik alanlarda kadrolaşması ile ilgili soruşturmada 6'ncı dalga operasyon dün gerçekleştirildi. FETÖ'nün çaldığı sorularla komiser yardımcısı olan 34 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 18 ilde 5'i tutuklu 29 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler halen aranıyor.
ÖNCE YEMİN, SONRA SORULAR
Soruşturmanın ilk 5 dalgasında gözaltına alınan 200 kişiden yüzde 70'i ise itirafçı oldu. İtirafçılar, FETÖ militanlarının soruları dağıtmadan Kuran'a el bastırıp 'karından boş ol', 'çocuğun ölsün' şeklinde yemin ettirdiklerini söyledi. Ardından da bir odaya alınan örgüt üyelerine sorular ezberletildi. Soruları aldığı halde sınavı kazanamayan kişilerin olduğu da tespit edildi.
Öte yandan örgütün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında subaylardan sorumlu FETÖ imamının da aralarında olduğu 8 şüpheli yakalandı.