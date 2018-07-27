ABD ve Batı'nın illüzyon oyunu!

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Trump ve Başkan Pence'in, Türkiye'ye yönelik yaptıkları hadsiz tehditlerin hemen sonrası; ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Tasarı Senato ve Trump'ın onayına sunulacak. Bu yazının konusu ise söz konusu tasarının yazılan temel gerekçesiyle ilgili.

Tasarıda "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir" ifadesine yer verilmiş. Böylelikle başaramadıkları 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı direnişimizi itibarsızlaştırmayı ve bu yöndeki hukuk mücadelemizi de hiç olmamış gibi göstermeyi tercih ediyorlar. Ancak burada alenen yalan söylüyorlar. Nasıl mı? Birlikte bakalım.

Milyar dolarlık uluslararası kuruluşlar 15 Temmuz sonrası, "işkence yapıldığına dair duyumlar aldık, söylentiler var, güçlü deliller olduğunu duyduk, elimize belgeler ulaştı" açıklamalarını yaptılar öncelikle. Sonra bu söylentiler saygın uluslararası medya kuruluşlarında haber oldu. En sonunda da ABD yada AB'nin Türkiye ile hazırladıkları herhangi bir raporda "uluslararası kuruluşların raporlarında Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiği" söylemine atıflar yapıldı. Böylelikle kapalı devre yalan sistem tamamlanmış oldu...

Birlikte daha derinden bakalım.

15 Temmuz'un hemen ardından iki önemli uluslararası insan hakları kuruluşunun açıklamalarını ve sonuçları birlikte inceleyelim.

İlk olarak Af Örgütü'ne bakalım. Af Örgütü'ünün geçtiğimiz yıl bütçesi 279 milyon Euro. Yani 1 milyar 116 milyon TL. Eski hesaba göre 1 katrilyon 116 trilyon lira. Dünyanın en saygın insan hakları örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Örgütün ilk açıklaması 16 Temmuz'da geliyor. Başlık: "Türkiye: Başarısız darbe girişimi sonrasında haklar korunmalı."

19 Temmuz'da bir açıklama daha yapıyor Af Örgütü: "Darbe girişimi ve sonrasındaki baskının ardından insan hakları ağır tehlike altında"

25 Temmuz'da uluslararası bir medya kuruluşunun yayınladığı haberden alıntı yapalım. Af Örgütü: "Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası gözaltına alınanların bazılarının dövülüp işkenceye maruz kaldığı yolunda güvenilir kanıtlar olduğunu bildirdi."

Af Örgütü'nün elindeki güvenilir kanıtları, duyumlarını 15 Temmuz'un üzerinden iki koca yıl geçmesine rağmen hiç kimse hala görmüş değil. Zira bu konuda hiçbir rapor yayınlamadılar...

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