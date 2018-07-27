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ten kaç kişi faydalanacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin ten faydalanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 13:27
Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanacak?

Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu ten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Millî Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.

Elde edilecek gelirin genel bütçeye aktarılacağını söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığına, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında yetkilendirme yapılıyor" diye konuştu.

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Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanacak?
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