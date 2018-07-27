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Belediye başkanına ’den gözaltı...

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Belediye başkanına FETÖ’den gözaltı...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, şüpheli Antalya ili Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam etmektedir" denildi. Korkuteli'nde 2 dönem 'den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl temmuz ayında partiden ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Hasan Gökce, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti.
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Belediye başkanına FETÖ’den gözaltı...
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