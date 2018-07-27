Belediye başkanına FETÖ’den gözaltı...

Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Hasan Gökce
hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Antalya
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, şüpheli Antalya ili Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam etmektedir" denildi. Korkuteli'nde 2 dönem MHP
'den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl temmuz ayında partiden ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Hasan Gökce, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti.