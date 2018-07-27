Karlov cinayetinde yeni tutuklama

Rusya
'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada eski polis memuru Ufuk G. tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru Ufuk G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde FETÖ
üyesi olmadığını iddia eden Ufuk G.'nin, 17-25 Aralık hükümete karşı darbe teşebbüsü sürecinin ardından örgüt ile bağlantısını kopardığını söylediği öğrenildi. Tutuklanan Ufuk G.'nin, cinayet
i işleyen FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş
ile aynı polis okulundan mezun oldukları ve aynı "örgüt abisine" bağlı oldukları kaydedildi. Ufuk G.'nin örgüt adına hareket ettiği, himmet adı altında örgüte mali destek sağladığı ifade edildi.