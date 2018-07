Trump’ın küstah sözlerine Türkiye’den sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

Her fırsatta çeşitli bahanelerle Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışan, bir yandan da evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek FETÖ elebaşısını korumaya devam eden Evangelist ABD yönetiminden dün küstah bir çıkış daha geldi. İzmir'de ev hapsinde tutulmasına karar verilen papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarına Türkiye sert tepki gösterdi:Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır.Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir.FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. ABD, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gelişmeler üzerine ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile dün akşam telefonda görüştü.