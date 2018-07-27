Yenikapı’da muhteşem final

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA
) İstanbul'da 18 Haziran'da açılan yaz okulunun kapanış şenliği dün Yenikapı'da gerçekleştirildi. İstanbul'un 39 ilçesinden 105 okulda gerçekleşen TÜGVA İstanbul Yaz Okulu'na katılan 25 bin öğrenci, şenlikte aileleriyle birlikte gün boyu eğlendi. Öğrencilere katılım sertifikası da verilen programa İBB Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci
, TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Fatih Coşar da katıldı. Hezarfen uçuş similatörü, salto trambolin, rodeo, kaydırak, labirent kalesi, gladyatör, balon futbolu, ok savaşı, mini golf, survivor parkuru gibi çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler Misal konseri ile unutulmaz saatler yaşadı. Katılımcılardan Emirhan Gedik (11) "Yaz okulunda çok eğlendik. Yeni arkadaşlar edindik. Çeşitli spor dallarını denedik. Farklı bir deneyim oldu"dedi.
Ceren DOĞAN-Uğurkan ÇOT/
SABAH