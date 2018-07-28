ABD’nin 324 günlük FETÖ suskunluğu

ABD Adalet Bakanlığı
; MİT TIR'larının durdurulmasını organize eden FETÖ
imamlarının ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'yla yaptığı telefon görüşmeleri hakkında 324 gündür suskun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında; Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT TIR'ları'nın durdurulmaya çalışıldığı, olay yerindeki görevlilerin imamları konumundaki öğretmen Bayram Andaç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı uzman yardımcısı Muharrem Gözüküçük'ün, ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla irtibat kurduklarına dikkat çekilmişti. Yazıda; söz konusu tarih ve saatlerde, hangi gerekçeyle ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun arandığı ve görüşme mahiyetinin ivedi olarak bildirilmesi istenmişti.
FETÖ soruşturmaları kapsamında ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, Silivri Cezaevi
'nde, başkonsolosluk Güvenlik Amir Yardımcısı Nazmi Mete Cantürk ile ABD'li rahip Andrew Craig Brunson da ev hapsinde tutuluyor. Adana'daki ABD Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay da PKK üyeliği iddiasıyla tutuklu.