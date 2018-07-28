Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > KOM müdürü FETÖ’den tutuklandı

KOM müdürü ’den tutuklandı

MEHMET BONCUK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
KOM müdürü FETÖ’den tutuklandı
İSTANBUL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik soruşturmada Zerk'in de FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Zerk, İstanbul'a getirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde alınan ifadesi ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine kondu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
KOM müdürü FETÖ’den tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN