KOM müdürü FETÖ’den tutuklandı

İSTANBUL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik soruşturmada Zerk'in de FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Zerk, İstanbul'a getirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde alınan ifadesi ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine kondu.