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Küresel sistem değişmek zorunda Başkan Erdoğan: Mevcut sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan devam etmesi mümkün değil