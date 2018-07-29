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Başkan Erdoğan'dan profesyonel asker açıklaması

konusu netleştikten sonra gündeme gelen bir diğer konu da profesyonel askerlik konusu. Başkan Erdoğan Johannesburg'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan profesyonel askerlik konusunda ilişkin açıklamalarda "Profesyonel askerliğin getirisi ve götürüsü iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 29.7.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 10:06
Başkan Erdoğan'dan profesyonel asker açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Profesyonel askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.'' ifalerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan profesyonel asker açıklaması
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