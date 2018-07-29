Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Muharrem İnce: 1250 delege imza vermezse ben çekilirim

: 1250 delege imza vermezse ben çekilirim

'nin lerinde adayı gösterdiği , Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisindeki muhaliflere çağrıda bulunarak, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 21:51
Muharrem İnce: 1250 delege imza vermezse ben çekilirim

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hepimiz in ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. 'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?

Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, kendi 'na uymuyor.

“Meral Akşener hangi sırrı ifşa etti?”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem İnce: 1250 delege imza vermezse ben çekilirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN