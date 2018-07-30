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’nin “” kampanyasına ’den destek

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı ’nin gündeme getirdiği ’’ kampanyasına ’den de destek geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 14:39
Devlet Bahçeli’nin “askıda ekmek” kampanyasına Mardin’den destek

Genel Başkanı 'nin gündeme getirdiği "" kampanyasına destek olmak amacıyla Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ve üyeler, fırınları gezerek kampanya için ekmek satın aldı. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Yasin Er, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ekmeği rencide olmadan temin etmesi adına Osmanlı zamanından beri süren geleneği yaşattıklarını kaydederek, "Belli noktalardaki fırınları tespit edip o fırınlarda uygulamayı başlattık. Bu projenin daha geniş kitlelere yayılması adına fırıncılarımızı bilinçlendiriyoruz. Onların da bu projeyi yaymaları için telkinlerde bulunuyoruz. Biz bu projenin yaygınlaşması adına afişler bastırdık ve fırınlara gelen müşteriler afişlerimizi görerek bilgi sahibi olabilir. Onlar da bu projeye destek olabilir. Vatandaşlar kendi bütçeleri doğrultusunda askıda ekmek alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar" dedi.

FIRINCILARDAN TAM DESTEK

Fırın işletmecileri de bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek ihtiyaç sahibi ailelere ekmekleri ulaştıracaklarını ve kampanyaya kendilerinin de destek vereceklerini belirtti.

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Devlet Bahçeli’nin “askıda ekmek” kampanyasına Mardin’den destek
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