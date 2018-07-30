Türkiye yardımda dünya birincisi

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek istişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
, TİKA
'nın "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan öğrencilere hitap etti. Erdoğan, "Bu kadar genç insanın böyle bir organizasyonla dünyanın çeşitli ülkelerine hem de ekseriyetle birçok sıkıntı yaşayan ülkelere gidip gelmesi az bir sorumluluk değildir. Onun için böyle bir yükün altına girdikleri için kendilerini tebrik etmek gerekir" diye konuştu. Erdoğan, "TİKA'nın merkezinde olduğu yardımlarla Türkiye dünyada yurt dışı yardımlarla birinci sıraya yerleşti. Bundan önce milli gelirimize oranla birinci sıradaydık, miktar olarak da birinci sıradayız" dedi.