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Son Dakika: Yeni dönemin ilk 'sı başladı!

Son Dakika Haberi: Milli Güvenlik Kurulu (), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından, yeni yapısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 15:50
Son Dakika: Yeni dönemin ilk MGK'sı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi 'de Başbakanlık Müsteşarı unvanıyla yer alan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanıyla bulunuyor.

Daha önce toplantılarda Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alan Hulusi Akar bu toplantıya Milli Savunma Bakanı olarak katıldı. Geçmiş dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak MGK'ye katılan Orgeneral Yaşar Güler, bu kez Genelkurmay Başkanı bulunuyor.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez MGK toplantısına katıldı.

GÜNDEM

Toplantıda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasındaki son durum ele alınacak.

MGK'nin önemli gündem maddelerinden birinin de ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair sözlerinin olması bekleniyor.

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